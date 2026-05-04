Eşinin gözü önünde darp edildi
Eşinin gözü önünde darp edildi

Eşinin gözü önünde darp edildi
04.05.2026 16:29  Güncelleme: 16:36
Aydın'ın Efeler ilçesinde kent meydanında meydana gelen olayda, bir internet haber sitesi sahibi Süleyman Topbaş, iddiaya göre kaleme aldığı bir köşe yazısı nedeniyle eşinin gözleri önünde bir grubun saldırısına uğrayarak darp edildi.

HABER SİTESİ SAHİBİNE SALDIRDILAR

Olay, geçtiğimiz günlerde Atatürk Kent Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölge olan kent meydanında eşi ile bulunan bir internet haber sitesi sahibi Süleyman Topbaş'ın yanına bir grup şahıs geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine grup içerisindeki bazı şahıslar Topbaş'a saldırdı.

Eşinin gözü önünde darp edilen Topbaş'ın üzerindeki kıyafetleri arbede sırasında yırtıldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle meydanda kısa süreli panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi. İki taraf, vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

EŞİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Öte yandan yaşanan darp anları Topbaş'ın eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların karşılıklı olarak sinkaflı kelimeler kullandığı, bunun ardından grubun Topbaş'ın üzerine yürüyerek saldırdığı ve çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Topbaş'ın polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, darp olayına karıştığı öne sürülen şahısların tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
17:00
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
15:50
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:38
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
15:13
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
13:18
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı
