İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin\'e gidiyor
05.05.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakın zamanda Rusya'yı ziyaret ederek Putin ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu kez Çin'e gidiyor. Arakçi'nin kritik temaslarda bulunması bekleniyor.

ABD-İran müzakereleri adeta yılan hikayesine dönerken, İran'dan dikkat çeken bir ziyaret haberi geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Çin'de önemli görüşmelerde bulunmak üzere yola çıkacak. Arakçi, geçtiğimiz hafta Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. Bu görüşme sonrası Putin, "Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barış getirmek için mümkün olan her şeyi yapacak" açıklamasında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
Arakçi, Rusya ziyaretinde Putin ile bir araya gelmişti.

ÇİN'İN GİZLİ HAMLESİ

Öte yandan; The New York Times'ta yer alan analizde, Çin'in savaş sürerken hem Washington hem de Tahran üzerinden stratejik avantaj elde etmeye çalıştığı öne sürüldü. Haberde "Pekin, bir yandan İran’ı müzakereye zorlarken diğer yandan ticari ve dolaylı destek kanallarını açık tutarak çifte hamle yürütüyor" denildi. Gazetede ayrıca, “Başkan Trump'ın Pekin ziyaretinin yaklaşmasıyla birlikte Çin, İran'ı müzakereye zorlarken, şirketleri İran ordusu tarafından kullanılabilecek malzemeler ihraç etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

İRAN'IN HÜRMÜZ'Ü KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 80'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

14 MADDELİK TEKLİF SUNULDU

ABD-İran arasındaki müzakere süreci adeta yılan hikayesine dönerken İran, ara bulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti. 14 maddelik teklifin, savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği bildirildi. 

ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail devlet televizyonu KAN'a konuştu. Trump, söz konusu teklife ilişkin "İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez" ifadesini kullandı.

İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, "Kabul edemeyeceğim şeyler var" dedi.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti
A Milli Takım’ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
Fener’in yıldızı Trabzonspor’a gidiyor Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

13:27
Kurtlar Vadisi’nin Zaza Dayı’sından Elazığspor’a destek
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek
13:14
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
12:33
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
12:04
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 13:30:14. #7.12#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.