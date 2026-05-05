TikTok\'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir kadın, TikTok üzerinden açtığı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

EMNİYET BASKININDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese giden emniyet ekipleri, olayın iddia edildiği gibi olmadığını belirledi. Şüpheli kadın, daha fazla izlenme elde etmek amacıyla kendisini yaraladığını ve olayın kurgu olduğunu itiraf etti.

“HALKI YANILTICI BİLGİ” SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kadın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.