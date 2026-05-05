TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

05.05.2026 15:27
Kocaeli Darıca’da TikTok üzerinden eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek TikTok'tan yayın açan kadının, emniyetin müdahalesi sonrası gerçeği itiraf ettiği ve daha fazla izlenme almak için kendini yaralayarak olayı kurguladığı ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir kadın, TikTok üzerinden açtığı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

EMNİYET BASKININDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese giden emniyet ekipleri, olayın iddia edildiği gibi olmadığını belirledi. Şüpheli kadın, daha fazla izlenme elde etmek amacıyla kendisini yaraladığını ve olayın kurgu olduğunu itiraf etti.

“HALKI YANILTICI BİLGİ” SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kadın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

    Yorumlar (6)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    TikTop kapatılsın. 66 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Tiktok kapatılmalıdır 59 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı Muhittin Çavdarlı:
    izlenme uğruna neyi var neyi yok verecek ezik tipler var maalesef:) 40 1 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    auhahhahah geçmiş olsun diyecem ama gülmem geliyor diyemiyorum geçmiş olmasın nihahahha???????? 23 1 Yanıtla
  • Faruk umida Belinay Demir Faruk umida Belinay Demir:
    Emniyet cezayı basacaktı meşkul etigi için 8 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
