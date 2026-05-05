İran\'dan ABD ve BAE\'ye Özgürlük Projesi uyarısı

05.05.2026 04:50
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı eksenli gelişmelerin siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, "ABD'nin kötü niyetliler tarafından bataklığa tekrar sürüklenmekten sakınması gerekir. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Özgürlük Projesi, çözümsüzlük projesidir" dedi.

İran'dan, ABD'nin ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi ile ilgili açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı eksenli gelişmelerin siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, "Pakistan'ın iyi niyetli çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken, ABD'nin kötü niyetliler tarafından bataklığa tekrar sürüklenmekten sakınması gerekir. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Özgürlük Projesi, çözümsüzlük projesidir." ifadelerini kullandı.

İRAN UYARMIŞ, ABD OPERASYON BAŞLATMIŞTI

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD donanmasını, Hürmuz Boğazı'na yaklaşmaması veya girmemesi konusunda uyarmıştı. İran Silahlı Kuvvetleri, ABD donanması dışında, tüm ticari gemi ve petrol tankerlerinin de Hürmüz Boğazı'nda konuşlanmış İran ordusuyla koordinasyon olmadan herhangi bir hareketten kaçınması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

ABD ordusu da Hürmüz Boğazı'nda sıkışan gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla Başkan Donald Trump'ın talimatıyla "Özgürlük Operasyonu" başlatmıştı.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, İranlıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik eden Amerikan gemilerine saldırmaları halinde "yeryüzünden silineceklerini" söyledi.

Trump, ticari gemilere müdahale etmeye çalışan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını söyleyip "İran'ın elinde sadece bunlar kaldı, Güney Kore gemisi dışından Boğaz'dan geçen gemilerde hasar yok" dedi.

İRAN'DAN BAE'YE SALDIRI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin füze tehdidine yanıt verdiğini ve İran'dan gelen üç füzeyi engellediklerini duyurdu. Dördüncü füzenin denize düştüğü belirtildi. Ayrıca dört de dronun engellendiği açıklandı. ABC News'e BAE'ye düzenlenen saldırıyı değerlendiren Trump, "Füzelerden sadece biri hava savunma sistemini geçti. Büyük bir hasar oluşmadı. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız." dedi.

