Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappé, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Fransız yıldızın, sevgilisi Ester Expósito ile birlikte İtalya’da yaptığı tatilden yeni görüntüler ortaya çıktı. İkilinin birlikte geçirdiği anlar bir kez daha dikkat çekerken, tatilin zamanlaması yeniden tartışma konusu oldu.
Daha önce kritik maçlar öncesi yaptığı tatil tercihleri nedeniyle eleştirilen Mbappé’nin bu görüntüleri, Real Madrid camiasında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Takım içindeki bazı oyuncuların, yıldız isme tanınan esneklikten rahatsız olduğu iddiaları da tekrar konuşulmaya başlandı.
Mbappé’nin takımdan ayrı şekilde hareket etmesi ve özel program uygulaması, “ayrıcalık” eleştirilerini beraberinde getirirken, soyunma odasında dengelerin etkilendiği öne sürüldü.
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa ise daha önce yaptığı açıklamada, sakat oyuncuların programlarının kulübün sağlık ekibi tarafından belirlendiğini vurgulayarak, “Mbappé boş zamanlarında diğer oyuncular gibi dilediğini yapabilir” ifadelerini kullanmıştı.
Yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözler yeniden kulüp cephesine çevrilirken, yaşananların takım içi atmosferi nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
