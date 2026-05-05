Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı

05.05.2026 16:30
Milli Savunma Bakanlığı, SAHA Expo’da Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan’ı görücüye çıkardı. 6000 kilometre menziliyle Türkiye stratejik caydırıcılıkta yeni bir lige yükseldi.

Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinin devlerini buluşturan SAHA Expo fuarında tarihi bir duyuruya imza attı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhan" kamuoyuna tanıtıldı. Sistem, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.

YÜKSEK HIZ VE MOTOR GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR

Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade edildi. Bu yapı sayesinde füzenin hipersonik hızlara ulaşabildiği aktarıldı.

SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞMA KAPASİTESİ

Yıldırımhan’ın sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Bu özelliklerin, sistemin operasyonel etkinliğini artırdığı kaydedildi.

MODERN HARP DOKTRİNLERİNDE YERİ

Açıklamada, sistemin modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi. Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle hedef bölgelere erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Altındaş Yunus Altındaş:
    Tamam Maşallah da. Böyle şeyler gizli tutulurdu. Hani gizlilik nerede kaldı !... Her şey sosyal medya da (trübinlerde) cirit atılıyor... 10 21 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Zoruna gitmiş içine sindirememişin çatlıyon bişeyde diyemiyon 16 6
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Yunus hiçbir ülke en son silahını/teknolojisini daha iyisini yapana kadar açıklamaz. Umarım anlamışsındır. 10 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 17:13:53. #7.13#
