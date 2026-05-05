Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
05.05.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın baş müttefiklerinden Çin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Trump, Çin petrolünün yüzde 60'ının Hürmüz Boğazı'ndan gelmesine rağmen Pekin yönetiminin ABD'nin İran operasyonlarına karşı "çok saygılı" bir tutum sergilediğini söyleyerek, "Çin tarafından bir zorlukla karşılaşmadık. Bize meydan okumuyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan bölgesel çatışmanın, Mayıs ortasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılması planlanan zirvede ele alınacak konulardan biri olacağını belirtti.

TRUMP: ÇİN, İRAN KONUSUNDA ÇOK NAZİK DAVRANIYOR

Trump gazetecilere verdiği demeçte, "Bu konuyu konuşacağım; konulardan biri bu olacak ama kendisi (Şi) bu hususta çok nazik davranıyor" dedi. Çin'in petrolünün yaklaşık %60'ını Hürmüz Boğazı üzerinden almasına rağmen, bölgedeki ABD liderliğindeki operasyonlara karşı "çok saygılı" bir tutum sergilediğini not etti.

"BİZE MEYDAN OKUMUYORLAR"

Trump, bu iş birliğini "muazzam bir adam" olarak nitelendirdiği Şi ile olan kişisel ilişkisine bağlayarak, "Çin tarafından bir zorlukla karşılaşmadık. Bize meydan okumuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca iki küresel güç arasındaki ekonomik ilişkinin kârlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan Trump: "Çin ile çok fazla iş yapıyoruz ve çok para kazanıyoruz. Artık eskisi gibi değil" dedi.

"İRAN BEYAZ TESLİM BAYRAĞINI ÇEKMELİ"

Ayrıca İran ile savaşın uzayabileceği mesajını da veren Trump, "İran beyaz teslim bayrağını çekmeli. Akıllıca olanı yapmalılar, gidip insanları öldürmek istemiyorum İran ateşkesin sona ermemesi için ne yapmaması gerektiğini biliyor. İran'ın elinde sadece küçük tekneler kaldı, üzerlerindeki silahlar oyuncak sayılır. Küçük teknelerinden atılan mermiler savaş gemilerimizin zırhlı gövdesinden sekiyor, fark etmiyoruz bile." diye konuştu.

"ANLAŞMAK İSTİYORLAR AMA OYUN OYNUYORLAR"

Trump, "İran şu an da hayatta kalmaya çalışıyor. Tüm kontrol bizde. Anlaşmak istiyorlar ama oyun oynuyorlar. Ekonomileri çöküyor, umarım çöker zira kazanmak istiyorum. Askerlerine maaş ödeyemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Çin Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:53:27. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.