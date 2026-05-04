Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
04.05.2026 22:57  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, yangın söndürme göletinde ölü bulundu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, yangın söndürme göletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gencelli Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Açıkkol (31), 30 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının çevrede yaptığı aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından 1 Mayıs akşamı geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 80 kişilik ekip, kırsal alanda ve çevrede yoğun çalışma yürüttü. Nazilli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nazilli Afet ve Acil Durum (NAFAD) ekipleri de çalışmalara destek verdi. Günlerdir sürdürülen çalışmalar sonucunda Ahmet Açıkkol, yangın söndürme göletinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Açıkkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan ailesi ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı
İran’dan Trump’ın “Özgürlük Projesi“ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız İran'dan Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız
Trump’ın “Özgürlük Projesi“ bugün başlıyor Hürmüz’de 2 bin gemi mahsur Trump'ın "Özgürlük Projesi" bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur
Efsane marka geri döndü Artık telefonları değil araçları yönetiyor Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
İnegöl’de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada İnegöl'de dere taştı, çiftlik sahibi ve köpeği ölümden döndü: Nefes kesen kurtarma kamerada

23:14
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
23:03
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
22:33
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
21:19
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
21:09
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı
Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
20:12
İran’ın, “ABD donanmasını vururuz“ tehdidine Trump’tan sert yanıt
İran'ın, "ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 23:40:37. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.