Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması sanıklarının yargılanması sürüyor

04.05.2026 19:43
MAĞDUR, MÜŞTEKİ VE SANIK İFADELERİ EKLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Fazlı Ateş katıldı.

Belediyenin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturmada tutuklanan Mehmet Okan Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve Yasin Yellice duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek ile eski Antalya İl Emniyet Müdürü tutuksuz sanık İlker Arslan duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Ç.G, Mustafa Gökhan Böcek'e verdiği tüm paranın borç olduğunu öne sürdü.

Zuhal Böcek'in hesabına 900 bin lira borç olarak para gönderdiğini iddia eden sanık, Muhittin Böcek'in makamına çağırarak, kendisine ait olan ama üzerine alamadığı 3 dükkanı üstüne almasını talep ettiğini söyledi.

Talebi kabul ettiğini belirten Ç.G, "Daha sonra İsmail Bey'e yönlendirdi. Ben bu bedelin hepsini bir müteahhit hesabına şahsi hesabımdan yatırdım. Daha sonra benimle tekrardan iletişime geçtiler ve dükkanları ne kadar kiraya vereceğim söylendi. İstişare sonrası 50 bin liradan kiraya verebileceğim söylendi." dedi.

Polislikten ihraç edilen O.A'nın Muhittin Böcek'e kendisiyle ilgili bilgi vermesi nedeniyle suçtan zarar gören mağdur sıfatıyla duruşmaya katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise "Şikayetçi değilim. Eski beyanlarımı tekrar ederim. Davaya da katılmak istemiyorum." diye konuştu.

"Patronun haberi var"

Mağdur olarak duruşmada dinlenen Yusuf Yadoğlu da Mustafa Gökhan Böcek'in yerel seçim öncesi yanına gelerek, destek istediğini, buna istinaden 8,5 milyon lira para ödediğini dile getirdi.

Mustafa Gökhan Böcek'in parayı isterken "Patronun haberi var" diyerek babasının haberi olduğunu söylediğini aktaran Yadoğlu, "Muhittin Böcek'le hak edişlerimi almam konusunda anlaşınca Anadolu Reklam üzerinden destek verdim. Sonra peyderpey benim ödemelerim yapıldı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ofisine yine gelen Mustafa Gökhan Böcek'in kendisinden eski eşine ev almak için 30 milyon lira istediğini anlatan Yadoğlu, şöyle devam etti:

"Neye istinaden 30 milyon vereceğimi sordum. Gökhan kendi dairesini satınca geri vereceğini söyledi. Ben de ödemeyi yaptım. Dairesinin nerede olduğunu ya da borcu nasıl vereceğini bilmiyordum. Birkaç kez daireyi satıp satmadığını sordum. Olumsuz yanıt aldım. Zaten kısa bir zaman sonra bu soruşturmalar başladı. Verdiğim 30 milyon lirayı belgelendirmedim. Ödeyeceğini taahhüt edince verdim. Ben belediye ile iş yapıyorum. İş yaptığım insanlarla karşı karşıya gelmek istemem. Belediye ile ters düşmek istemedim, alacaklarımın gecikmesini de istemem."

Suçtan zarar gören sıfatıyla duruşmaya katılan ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Sezgin Köysüren, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, Güneş Mahallesi'nde inşaat yaparken yapı ruhsatı alamadığını belirtti.

Tutuksuz sanık S.T'nin inşaatın altındaki 6 dükkandan 5'ini Muhittin Böcek, 1'ini de kendisine istediğini iddia eden Köysüren, "2024 yerel seçimi öncesi fatura üzerinden ödeme yapılmasına ilişkin ise 500 bin lira ödeme yaptım. S.T. aradı, 'Destek olmamız, yalnız bırakmamamız lazım.' dedi, 475 bin lira verdim. Şikayetçiyim." diye konuştu.

"Muhittin Bey'in eşine saat almanız gerekiyor. Yoksa paranızı alamazsınız"

Duruşmada suçtan zarar gören mağdur sıfatı ile ifade veren Berkan Genç, asfalt işi yaptıklarını ve plaj çalıştırdıklarını belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı sanık S.T, 'Muhittin Bey'in eşine saat almanız gerekiyor. Yoksa paranızı alamazsınız.' dedi. Bizler hak ettiğimiz işlerimizi alamazsak zarar görürdük. O yüzden saat aldım, modelini falan bilmiyordum. Rolex saati kendileri seçti, fatura bana kesildi. Ben sadece kartımı verdim. Ne alındı ne edildi bilmiyordum." dedi.

Mağdur Ali Altun da Berkan Genç'in ifadesinin doğru olduğunu belirterek S.T'nin kendilerinden para istediğini öne sürdü.

Mehmet Akif Kiraz da Konyaaltı ilçesinde yaptıkları inşaat için kanunlar çerçevesinde iskan talebinde bulunduklarını, 7-8 ay alamadıklarını kaydederek, "4+1 bir daire talep edildi. Bu konuda Muhittin Böcek ile hiç görüşmedik. İ.E. kendisinin emanetçi olduğunu söylüyordu. T.S. olmadan ben Muhittin Böcek ile görüşmedim. Kendisi için bir menfaat söz konusu değildi. Bizim dosyamızı kendisi bekletti. Başkanın emir ve talimatı olduğunu söylediler." ifadelerini kullandı.

"Böcek seçimde ona destek olmamam durumunda, seçildiği zaman zarar göreceğimi belirtti"

Mağdur iş adamı Emin Hesapçıoğlu, son yerel seçimlerden 3 ay önce Muhittin Böcek'in kendisini arayarak Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğündeki makamına çağırdığını belirtti.

Yaklaşık 20 dakika görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Hesapçıoğlu, kendisinden seçimler için yardım istendiğini söyledi.

Olumlu veya olumsuz cevap vermeden oradan ayrıldığını ifade eden Hesapçıoğlu, "Daha sonra Mustafa Gökhan Böcek yanıma geldi. Seçim için destek istedi. Muhittin Böcek, Antalya Kültür Merkezi'ndeki makamına çağırdı. Gittiğimde, 'Oğlunuz benden para istiyor.' dedim. Böcek seçimde ona destek olmamam durumunda, seçildiği zaman zarar göreceğimi belirtti. Daha sonra oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yanıma geleceğini belirtti. Seçim giderleri için benden 1 milyon lira nakit ve 1 milyon lira yakıt kartı talep etti. Ben de verdim. Antalya'da birçok iş ile ilgileniyorum ve bu işlerde yaşayacağımı düşündüğüm sıkıntılardan dolayı parayı verdim." dedi.

Hesapçıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi yakınındaki akaryakıt istasyonu için yaptığı başvurunun çeşitli gerekçelerle reddedildiğini, bu süreçte tutuksuz sanık S.T. ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Gökhan Böcek'in de bulunduğunu kaydeden Hesapçıoğlu, "Bu işin çözülmesini istiyorsan bazı talepler olacak. Bu talepleri karşılamazsan, Muhittin Böcek başkan olduğu sürece işlerin çözülmeyecek." denilerek Böcek'in kendisinden araç talep ettiğini öne sürdü.

Mustafa Gökhan Böcek'in baldızının tutuksuz sanık Y.M'nin kendisine ait plazadaki kırmızı bir aracı beğenmesi üzerine çalışanlarına "Aracın parasını almadan satış yapmayın" talimatı verdiğini belirten Hesapçıoğlu, "Ancak belediyenin yapı kontrol ekipleri akaryakıt istasyonuma giderek cezai işlem uygulamışlar. Gökhan da bu tür olayların devamının gelebileceğini ima ederek, aracı almaya geldiğini söyledi. Ben de diğer istasyonlarım da mühürlenir korkusuyla aracı vermek zorunda kaldım. Ancak borcunu açık bıraktık. Bir ödeme yapılmadı. Bu araç için icra takibi başlattım." diye konuştu.

"İmamoğlu'nun ailesi için 50 bin dolar istendi" iddiası

Hesapçıoğlu, Gökhan Böcek'e birkaç kez daha para verdiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Mustafa Gökhan Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının (Ekrem İmamoğlu) tutuklanmasından sonra ailesine yardım topladığını, bana da 50 bin dolar düştüğünü söyledi. Ardından Muhittin Böcek beni aradı, 'Gökhan seni aramış, talebi yerine getir.' dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanı beni aradığı için işlerime zarar gelir korkusuyla 300 bin lira verdim. İstasyonum 50 yıldır ailemize ait, bulunduğu iki arsanın birleştirilmesi ve düzenleme yapılması için başvuruda bulundum. Gökhan bana bu konuyu kendisi açtı. 'Senin iş yerinin takibini ben yapayım.' dedi. Ben de Akın A. isimli şahısla işimi ilerletiyordum. Gökhan yine bir gün yanıma gelip iş yerim hakkında şikayetler olduğunu söyledi. Benim zarar görmemem için işi kendisine devretmem gerektiğini söyledi. Ben de onun ekibiyle çalışmaya başladım. Bu iş için yine 50 bin dolara anlaşma yaptık. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."

İddialar üzerine söz alan Muhittin Böcek, Hesapçıoğlu'nun ifadesinin cezaevine girdikten sonra değiştiğini öne sürerek, "Oğlum Gökhan ile sık sık görüşmüşlerdir. Mustafa Gökhan Böcek'e "Geleceğin başkanı" diye hitap ediyordu. Ne oldu da böyle oldu bilmiyorum?" diye konuştu.

Gökhan Böcek'in şoförü tutuksuz sanık O.N. ise Gökhan Böcek ile Emin Hesapçıoğlu'nun aralarının iyi olduğunu ifade ederek, "Kendisi Gökhan Böcek ile çok sık görüşürdü. Görüşmeler haftada birkaç kez tekrar ederdi. Aralarında uzun uzun sohbetler olurdu." dedi.

Müşteki Evren Topal da Antalya'da asfalt, yol işleri yaptıklarını söyledi.

Belediyeden aldıkları işin yarısını tamamlamışken kentte uzun süre yağışın etkili olduğunu belirten Topal, "Daire başkanı Osman S. bir an önce yolların asfaltlanması konusunda yazılar yazdı. 'Hava müsait olunca asfaltlamayı yapalım.' dedik. Sözleşmemiz feshedildi. Aradan zaman geçti. Tekrar asfalt ihalesini aldık. 5 ay boyunca hak edişlerimizi alamadık. Şirketimin genel müdür yardımcısıyla toplantı yaparken Osman S. geldi. 'Daha önce içme suyu projesini feshetti, sen konuyu anlamadın' diyerek 2 milyon lira para talep edildi. Kendisi S.T. ve Mustafa Gökhan Böcek'in de içinde olduğu bir sistemden bahsetti. Bana kolaylık sağlayabileceklerini söyledi. Daha sonra bu iş çözülmedi. Şikayetçiyim. Kendimin ve ailemin can güvenliğimden endişem var." ifadelerini kullandı.

Duruşma 6 Mayıs'a ertelendi.

Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

