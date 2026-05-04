12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Erzurum'da dereye düşen 12 yaşındaki çocuk, boğularak yaşamını yitirdi.

DEREYE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Filiz Aktağ'ın (12) Germik Deresi'ne düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Karaçoban Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ 600 METRE İLERİDE BULUNDU

Kayıp çocuk, yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu en son görüldüğü noktanın 600 metre ilerisinde dere yatağında bulundu. Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktağ'ın cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.