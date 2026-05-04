Almanya\'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, basın açıklamasında olayda 2 kişinin öldüğünü belirterek, aracı kullanan kişinin yakalandığını kaydetti. Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde, olayda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılan haberlerde, olay yerine çok sayıda helikopter ve ambulansın sevk edildiği bildirildi.
Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı kaydedildi.
