Almanya\'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı

Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, basın açıklamasında olayda 2 kişinin öldüğünü belirterek, aracı kullanan kişinin yakalandığını kaydetti. Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde, olayda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılan haberlerde, olay yerine çok sayıda helikopter ve ambulansın sevk edildiği bildirildi.

Polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve inceleme başlattığı kaydedildi.