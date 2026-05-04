İçişleri Bakanlığı: Geri Dönen Suriyeli Sayısı 1 Milyon 407 Bin 568'dir

04.05.2026 18:37  Güncelleme: 20:04
(ANKARA)- İçişleri Bakanlığı, ülkelerine dönen Suriyeliler hakkında "2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, farklı dönemlere ait verilerin karşılaştırılmasının yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Suriyelilerin Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş Sayılarına İlişkin Bazı Basın Yayın Organlarında Yer Alan İddialara Dair Açıklama"

Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Suriye'ye yönelik gönüllü geri dönüş sayılarına ilişkin resmi verilerin ve açıklamaların birbiriyle uyuşmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından kamuoyuyla paylaşılan veriler, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen toplam gönüllü geri dönüş sayılarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılından bugüne kadar ülkemizden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568'dir.

Göç İdaresi Başkanlığının güncel verilerine göre, ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü tahmin edilmektedir.

Geri dönüşlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer almaktadır. Paylaşılan bu veriler; sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edilmektedir.

Farklı tarihlere ait verilerin, aynı dönemin verisiymiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesi gerçeklikten uzak ve yanıltıcı bir yaklaşımdır."

Kaynak: ANKA

