Fenerbahçe’de seçim süreci öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar, başkan adayı olmayacağını açıkladı.
Aydınlar, Anadolu Ajansı’na yaptığı yazılı açıklamada, “Fenerbahçe’nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım” ifadelerini kullandı.
Aydınlar’ın bu kararı sonrası diğer başkan adayı Hakan Safi’nin 29 Nisan’da yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Safi, daha önce “Mehmet Ali Aydınlar çekilirse şaşırmam” ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi adaylık sürecinde yaşanan bu gelişme, seçim dengelerini de etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
Son Dakika › Spor › Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?