Beşiktaş\'ı 90+8\'de yıktılar! Türkiye Kupası\'nda ilk finalist Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak finale yükseldi.

OH'UN KAFA VURUŞU DIŞARIDA

6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI

36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

SİYAH-BEYAZLILAR YİNE ETKİLİ GELDİ

43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

ORKUN VURDU, TOP DİREKTEN DÖNDÜ

54. dakikada orta alandan geliştirilen atakta Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun'un yay üzerinden yaptığı vuruş, direkten döndü. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

SAVUNMA SON ANDA GOLÜ ENGELLEDİ

81. dakikada Beşiktaş'ta rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Olaitan'ın yakın direğe vuruşunda son anda savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

KONYASPOR GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

Karşılaşmanın 87. dakikasında savunma arkasına sarkan Bardhi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp topu boş kaleye ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

KONYASPOR PENALTI KAZANDI

90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Olaitan'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

YEŞİL-BEYAZLILAR 90+8'DE ÖNE GEÇTİ

90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, top ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Konyasporlu oyuncular, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

KUPADA İLK FİNALİST KONYASPOR

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Konyaspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor, Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Beşiktaş ise kupaya yarı finalde veda etti. Yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi Trabzonspor-Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi olacak.