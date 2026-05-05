Galatasaray\'da Antalyaspor maçı öncesi yasak

Samsunspor mağlubiyeti sonrası şampiyonluğu erteleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımda oluşabilecek rehaveti önlemek için harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce Fenerbahçe derbisinde uyguladığı disiplinli hazırlık modelini Antalyaspor maçı için de devreye soktu.
Bu kapsamda hafta boyunca Kemerburgaz Tesisleri’ne misafir girişi yasaklandı. Tüm odak Antalyaspor karşılaşmasına çevrilirken, oyuncuların sadece şampiyonluk hedefine konsantre olması istendi.
Okan Buruk’un, şampiyonluk halinde verdiği 4 günlük izni de 1 güne indirdiği öğrenildi. Samsun dönüşü kısa bir dinlenme yaşayan futbolcular, ardından hızla çalışmalara başladı.
Başkan Dursun Özbek’in de kritik hafta boyunca takımı yalnız bırakmayacağı ve çalışmaları yakından takip edeceği belirtildi.
