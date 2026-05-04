Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Erzurumspor\'dan Fenerbahçe\'nin Kante transferine tepki
04.05.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi hakkında konuşarak maliyeti eleştirdi. Ahmet Dal açıklamasında, "Fenerbahçe, Kante'ye devre arasında 14,5 Milyon euro verdi. Bu rakam, bir kulübü Süper Lig'de ilk 10'da bitirebilecek düzeydedir. Fenerbahçe istikrarsız. Bu kulüplerin borcu bizim borcumuz, ülkenin borcu oluyor'' dedi.

Trendyol 1. Lig'i birinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''BU KULÜPLERİN BORCU BİZİM BORCUMUZ OLUYOR''

Kante transferinin maliyetini eleştiren Ahmet Dal "Fenerbahçe, Kante'ye devre arasında 14,5 milyon euro verdi. Bu rakam, bir kulübü Süper Lig'de ilk 10'da bitirebilecek düzeydedir. İkinci sene 11 milyon euro, üçüncü sene 11 milyon euro alacak ve biliyoruz ki bu sezon sonunda ayrılacak. Fenerbahçe istikrarsız. Bu kulüplerin borcu bizim borcumuz, ülkenin borcu oluyor." dedi. 

YAKUP KIRTAY'IN TRANSFERİ

Adı son dönemde büyük takımlarla anılan 22 yaşındaki defans oyuncuları Yakup Kırtay'ın geleceği hakkında da konuşan Başkan Dal, "Transfer yasağı döneminde altyapıdan yetiştirdiğimiz Yakup Kırtay kardeşimize ilk profesyonel sözleşmesini biz imzalamıştık. Yakup geçen sene de kulüplerin radarındaydı ama biz onun kalmasını istedik, o da bizi yanıltmadı. Birçok kulüpten Yakup için teklif alıyoruz, Avrupa'dan da durumunu soranlar oldu ama Yakup'un Erzurumspor'daki misyonunu tamamladığını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de bir yıl daha Yakup'un değerine değer katması benim gönlümden geçen şey." değerlendirmesinde bulundu. 

N'Golo Kante, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Yine okul yanı yine silah sesleri Peş peşe tetiğe bastı
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 16:03:07. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.