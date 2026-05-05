Çin\'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26\'ya yükseldi

Çin’in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi. Yaralı sayısının ise 61 olduğu bildirildi.
Changsha şehrine bağlı Liuyang ilçesindeki fabrikada dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, ölü sayısının 26’ya çıktığını duyurdu. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Patlamanın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve olayla ilgili soruşturmanın derhal başlatılması talimatını verdi. Şi ayrıca, kritik sektörlerde risklerin gözden geçirilmesi ve kamu güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.
