Neymar, eski futbolcu Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı - Son Dakika
04.05.2026 15:43
Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen yıldız oyuncu Neymar, antrenmanda takım arkadaşıyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada Brezilyalı futbolcunun Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşı Robinho Jr.'a tokat attığı belirtildi.

Brezilya’nın köklü kulüplerinden Santos’ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, antrenman sahasında yaşanan bir tartışmayla gündeme oturdu. Yıldız oyuncunun, çalışma sırasında tartıştığı bir takım arkadaşına tokat attığı öne sürüldü.

ROBINHO'NUN OĞLUNA TOKAT ATTI

Globo’da yer alan habere göre; Olay, eski futbolcu Robinho'nun oğlu olan genç oyuncu Robinho Jr.'un antrenman sırasında Neymar’a çalım atmasıyla başladı. Yediği çalım sonrası sinirlenen Neymar, genç futbolcuya daha kontrollü oynaması konusunda uyarıda bulundu. Ancak benzer sertlikteki hareketlerin devam etmesi üzerine ikili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede fiziki bir itiş kakışa dönüştü. Gerginliğin tırmandığı anlarda Neymar’ın Robinho Jr.’a bir tokat attığı iddia edildi. Yaşanan bu olay sonrası antrenmanda tansiyon yükselirken, araya giren diğer oyuncular tartışmanın büyümesini engelledi.

ÖZÜR DİLEDİ, KADROYA ALINDI

Yaşanan skandalın ardından Neymar’ın, genç takım arkadaşı Robinho Jr. ile özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisinden özür dilediği ve ikili arasındaki buzların eridiği belirtildi. Santos kulübü olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, teknik direktör Cuca’nın Neymar’ı Copa Sudamericana’da oynanacak Recoleta maçı kadrosuna dahil ettiği öğrenildi.

