Yeni kanun teklifi TBMM\'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifini açıkladı. Güler 15 maddelik paketin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Güler "Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi yüzde 9’a, diğer ihracatçı kurumlarımız için ise yüzde 14’e indiriyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı sağlıyoruz" dedi." ifadelerini kullandı.

Güler "Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz varlıklarının 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz" dedi.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İÇİN TAM MUAFİYET"

Güler'in açıklamalarından öne çıkan maddeler şöyle:

"Transit ticaretin merkezi olma hedefimiz doğrultusunda; İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz. Bu teşviki İFM dışındaki kurumlarımıza da yayarak, transit ticaret kazançlarının yüzde 95’ini vergi dışı bırakıyoruz.

"20 YIL BOYUNCA GELİR VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTULACAK"

Ülkemize nitelikli yatırımcı ve döviz girişini artırmak amacıyla; son üç yıl Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutuyoruz. Bu kişilerden veraset yoluyla mal intikallerinde ise vergi oranını sadece yüzde 1 olarak uygulayarak mülkiyet geçişini kolaylaştırıyoruz.

Türkiye’yi uluslararası firmalar için bölgesel bir operasyon ve yönetim merkezi haline getiriyoruz. En az üç farklı ülkede aktif faaliyeti olan küresel gruplara hizmet verecek "Nitelikli Hizmet Merkezleri" kurulmasına imkân tanıyoruz. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerine; mevcut asgari ücret istisnasına ilave olarak, brüt asgari ücretin üç katına kadar (İstanbul Finans Merkezi bünyesinde beş katına kadar) gelir vergisi istisnası getiriyoruz. Böylece toplamda brüt asgari ücretin dört ve altı katına kadar bir vergi avantajı sağlayarak, nitelikli insan kaynağımızı ve uluslararası yatırımları koruma altına alıyoruz.

Genç girişimcilerimize ve teknoloji ekosistemimize önemli destekler sağlıyoruz. Teknogirişim şirketlerinde çalışan personelimize verilen pay senetlerindeki vergi istisnası sınırını, mevcut olan bir yıllık brüt ücret tutarından, brüt ücretin iki katına çıkarıyoruz. Ayrıca, bu pay senetlerinin elde tutulma sürelerini de kısaltarak girişim ekosistemini daha akışkan hale getiriyoruz. Böylece nitelikli personelimizin teknoloji şirketlerine ortak olmasını kolaylaştırıyoruz. Bununla birlikte "Dijital Şirket" tanımıyla yeni nesil girişimlerin kuruluş maliyetlerini düşürüyor, kuluçka girişimcilerini 3 yıl boyunca oda aidatlarından muaf tutuyoruz. Ayrıca "paya dönüştürülebilir borçlanma" mekanizmasıyla finansmana erişimdeki engelleri de tamamen kaldırıyoruz.

Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz. Sadece yurt dışı değil, yurt içinde olan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların da banka ve aracı kurumlara bildirilerek sisteme dahil edilmesini sağlıyoruz. Normal şartlarda yüzde 5 olarak uygulanan vergi oranını, varlıkların devlet iç borçlanma senetlerinde veya kira sertifikalarında tutulma taahhüdüne göre yüzde 0’a kadar indiriyoruz. Bildirilen bu varlıklar için hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağını kanunla teminat altına alırken, işletme bünyesine alınan bu kıymetlerin iki yıl geçmedikçe sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmamasını şart koşarak sermaye yapılarımızı güçlendiriyoruz.

İstanbul Finans Merkezi’nin küresel rekabet gücünü korumak için kurumlar vergisi indirim süresini 2047 yılına kadar uzatıyoruz. Finansal faaliyet harç muafiyetini ise 5 yıldan 20 yıla çıkararak yatırımcıya uzun vadeli bir hukuki öngörülebilirlik sunuyoruz.

Değerli arkadaşlar, bu teklifle sadece yatırımcıyı değil, vergi borcunu ödemek isteyen ancak zorluk yaşayan her bir vatandaşımızı da gözetiyoruz. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesinde yapacağımız değişiklikle; Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz. Bununla birlikte, teminatsız tecil sınırını da artırarak 50 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Böylece borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımıza hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat gösterme şartını kaldırıyoruz."

KAMU ALACAKLARINDA TECİL SÜRESİ UZATILIYOR

Teklifin ilk maddesiyle kamu alacaklarının tahsilinde kolaylık sağlanıyor. Vergi ve diğer kamu borçlarının tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.

YURTDIŞI KAZANÇLARA VERGİ AVANTAJI

Düzenlemeyle, yurt dışı kazançlarını Türkiye’ye taşıyanlara yönelik vergi avantajları getiriliyor. Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki istisnadan yararlanan kişilerin, istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Ayrıca Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

TEKNOLOJİ ÇALIŞANLARINA HİSSE TEŞVİKİ

Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası genişletiliyor. İstisna sınırı yıllık brüt ücretin bir katından iki katına çıkarılırken, söz konusu payların tam istisna ile elden çıkarılması için gereken süre 12 yıldan 6 yıla indiriliyor. Payların 2 yıl içinde elden çıkarılması halinde istisnanın tamamı, 2 ila 4 yıl arasında yüzde 75’i, 4 ila 6 yıl arasında ise yüzde 25’i gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİ TANIMLANIYOR

Teklifle “Nitelikli Hizmet Merkezi” tanımı mevzuata giriyor. En az 3 ülkede faaliyet gösteren ve yıllık hasılatının yüzde 80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilecek. Bu merkezlerin finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi hizmetleri Türkiye’den yürütmesi hedefleniyor.

ÜCRETLERE VERGİ İSTİSNASI GETİRİLİYOR

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik gelir vergisi istisnası uygulanacak. Buna göre ücretlerin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı (İstanbul Finans Merkezi’nde 5 katı) gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca söz konusu ücretlere ilişkin kağıtlar damga vergisinden de istisna edilecek.

KURUMLAR VERGİSİNDE DÜZENLEME

Teklifle, transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki kazançlara sağlanan indirimlerin “yurt içi asgari kurumlar vergisi” matrahından düşülebilmesine imkan tanınıyor. Böylece teşviklerin etkisinin korunması amaçlanıyor.

VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GETİRİLİYOR

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir düzenleme yapılacak. 31 Temmuz 2027’ye kadar yapılacak bildirimlerde, varlıkların belirli sürelerle finansal araçlarda tutulmasına bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak. Şartların sağlanması halinde bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE DESTEK

Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin paya dönüştürülebilir borçlanma araçları yoluyla yatırım alması kolaylaştırılacak. Ayrıca “Dijital Şirket” statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NE YENİ TEŞVİKLER

İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik teşvikler de genişletiliyor. Merkezde çalışan ve yurt dışı tecrübesi bulunan personele sağlanan gelir vergisi istisnası tüm katılımcı kurum çalışanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor. Ayrıca finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031’den 2047’ye uzatılıyor, finansal faaliyet harçlarına yönelik muafiyet süresi ise 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, ihracatın artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi ve Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.