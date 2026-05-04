Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti

Fenerbahçe yönetimi, bahis soruşturmasında tutuklanmasının ardından geride bıraktığımız haftalarda tahliye olan Mert Hakan Yandaş'a verilen hak mahrumiyeti cezasının ardından harekete geçti.

FENERBAHÇE, TFF'YE GİTTİ

TFF, bahis soruşturması kapsamında Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yöneticileri, Mert Hakan Yandaş için bugün TFF'ye gitti. Fenerbahçe yönetiminin, deneyimli oyuncuya verilen cezanın indirilmesi için federasyon ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

MERT HAKAN'A VERİLEN CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Mert Hakan Yandaş'tan konuya dair açıklama:

"Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar.Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"