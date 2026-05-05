Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

05.05.2026 10:08
'Paymix' soruşturması kapsamında 22'si yurt dışında olmak üzere 38 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Soruşturmada, Paymix üzerinden yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağlandığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı, 3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar ve kara para trafiğine yönelik yürütülen "Paymix-3" operasyonuyla organize suç örgütlerine ağır darbe indirildiğini bildirdi. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında, küresel ölçekte faaliyet gösteren yasa dışı ağların deşifre edildiğini ifade etti.

AYLIK 3 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda; aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı tespit edilen suç ağının çökertildiğini aktaran Gürlek, sistemin kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden işlediğini belirtti.

49 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ DEVRE DIŞI KALDI

Operasyon kapsamında 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısının hedef alındığını kaydeden Gürlek, sunucuların devre dışı bırakıldığını, sistemlerde yer alan 15 milyon kullanıcı verisi ile bin 200 internet uzantısına yönelik erişimin kesildiğini açıkladı.

38 ŞÜPHELİNİN ŞİRKETLERİNE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüphelinin hedef alındığını belirten Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerle finanse edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandığını ifade etti.

Bakan Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik ederek, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

BİR SUÇ ÖGRÜTÜNE DAHA AĞIR DARBE İNDİRİLDİ

Öte yandan Bakan Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen bir başka operasyonda da, sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.

Her türlü illegal yapıya karşı devletin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."

    Yorumlar (1)

  • drv9znf8wf drv9znf8wf:
    yaw insan vergi kaçırdımı ceza kes insanların mallarına el koyma nasıl bir dinsizliktir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 10:37:40.
