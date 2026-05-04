Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı - Son Dakika
04.05.2026 23:59
Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, önde olduğu mücadelede 13 dakikada yediği 3 golle Everton karşısında 3-1 geriye düştü. Manchester City, son anlarda skoru 3-3'e getirse de galibiyeti bulamadı ve maç eksiğiyle lider Arsenal'in 5 puan gerisine düştü.

Premier Lig'in 35. haftasında Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti. 

MANCHESTER CITY 13 DAKİKADA DARMADAĞIN

Manchester City, 43. dakikada Jeremy Doku ile 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda muhteşem bir geri dönüş yapan Everton, 68 ve 81. dakikada Thierno Barry, 73. dakikada Jake O'Brien'ın golleriyle 3-1 öne geçti. 

SKOR 3-3'E GELSE DE GALİBİYET OLMADI 

Bu gollerin ardından rakip kaleye yüklenen Manchester City, 83. dakikada Erling Haaland ile skoru 3-2'ye getirdi. Baskısını iyice artıran konuk ekip, Jeremiy Doku'nun 90+7'de attığı enfes golle skoru 3-3 yaptı ancak bu gol galibiyet için yeterli olmadı. 

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK KAYIP

Bu sonuçla birlikte 1 maç eksiği bulunan Manchester City, 71 puanla lider Arsenal'in 5 puan gerisinde kaldı. Everton ise 48 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Manchester City, Brentford'ı sahasında ağırlayacak. Everton, Crystal Palace deplasmanına gidecek. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyada ses getirecek yıldızlar
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı
