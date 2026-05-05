Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

05.05.2026 20:37
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile çekilen öpüşecekmiş gibi görünen fotoğrafı Arjantin'de tartışma yarattı. Maxi Lopez'in eşi Daniela Christiansson'un hayranları, ikilinin yakınlaşmasına tepki gösterdi ve eleştirilerde bulundu.

TARTIŞMA YARATAN YAKINLAŞMA

Eski çiftin bir dizi çekimi sırasında çekilen, neredeyse öpüşecekmiş gibi göründükleri bir fotoğraf karesi sosyal medyada skandala yol açtı. "TriAngulo Amoroso" adlı dikey formatlı dizi için bir araya gelen ikilinin bu karesi, özellikle Maxi Lopez’in eşi Daniela Christiansson’un hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDULAR

Birçok kullanıcı, yeni bebek sahibi olan Daniela’ya üzüldüklerini belirterek Lopez’i eleştiri yağmuruna tuttu. Fotoğrafın kurgu olduğu bilinse de hayranlar, ikilinin bu kadar yakınlaşmasını etik bulmadı. Arjantin basınında geniş yer bulan bu olay, Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı süreçlerle tanınan Wanda Nara’nın eski eşiyle tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Kadın isterik aslında tam aradığı icardi gibi biri, icardi Arjantin para birimi peso tam bu kadına uygundu ,boynuz koleksiyonu yakışıyordu icardiye ,:))) 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
