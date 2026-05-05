ABD'nin Hürmüz Projesi İran'a Bildirildi

05.05.2026 20:56
ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonu İran'a bildirdi ve müdahale etmemesi çağrısında bulundu.

ABD yönetiminin, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişleri için başlatılan Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği ve operasyona karışmaması çağrısı yaptığı ileri sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunda yer alan, bir ABD'li yetkili ve konuyla ilgili bir kaynağa dayandırılan haberde, Trump yönetiminin, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la temas kurduğu belirtildi.

Haberde, Trump yönetiminin üst düzey bir yetkilisinin, pazar günü İran'ı, "tarafsız ülkelerin ticari gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçirilmesi" amacıyla başlatılan ABD operasyonu konusunda haberdar ettiği ve Tahran'ı "müdahale etmemesi" konusunda uyardığı savunuldu.

Söz konusu iletişimin, hangi kanallarla yapıldığı yönünde bir bilginin yer almadığı haberde, bu adımın, Beyaz Saray'ın İran'la Hürmüz Boğazı gerilimini daha da artırmama isteğinin bir yansıması olduğu ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran'ın boğazdan ABD gemileri eşliğinde geçen bazı ticari gemilere yönelik saldırılarının "önemsiz" olduğunu ve ateşkesin devam ettiğini ifade etmişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, dün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

