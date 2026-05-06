Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

06.05.2026 14:52
Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ilçede azalan nüfusun yeniden artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattı. Belediye meclisinde kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek, 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacak, ayrıca 3'üncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek.

Ordu Kumru Belediyesi'nin başlattığı 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Programa göre, 3'üncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.

10 ÇOCUĞU OLANA SIFIR KİLOMETRE ARAÇ

Program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç satın alınıp teslim edilecek. 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren program, bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsarken, başvuru için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.

TEŞVİK ÜCRETLERİ ANNELERİN HESAPLARINA YATACAK

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, belediye olarak 'büyük aile, güçlü Türkiye, güçlü Türkiye' düşüncesi ile yol çıkarak, belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yalçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek, "Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5'inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" dedi.

"AMACIMIZIN İLÇEMİZİN NÜFUSUNU ARTTIRMAK"

Artan her çocuk sayısı için 50 bin lira fazla bağış yapacaklarını, 8 çocuk yapan ailelere 300 bin lira ile belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç hediye edeceklerini kaydeden Başkan Yalçuva, "10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu. 

    Yorumlar (3)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Başkan sıfır araç TOGG olsun yerli, anladınız onu siz 6 1 Yanıtla
  • İsmail Kalpan İsmail Kalpan:
    Başkanın kendisi kaç çocuk yapmış.. 1 1 Yanıtla
  • Murat canpolat Murat canpolat:
    Başkan sana sözüm olsun sen 10 tane çocuk yap sana hem araba hemde sıfır ev sözüm sözdür yaw insan yalaka olur bu kdr olmaz.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
