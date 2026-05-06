Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Ordu Kumru Belediyesi'nin başlattığı 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Programa göre, 3'üncü çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8'inci çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.

10 ÇOCUĞU OLANA SIFIR KİLOMETRE ARAÇ

Program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç satın alınıp teslim edilecek. 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren program, bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsarken, başvuru için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.

TEŞVİK ÜCRETLERİ ANNELERİN HESAPLARINA YATACAK

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, belediye olarak 'büyük aile, güçlü Türkiye, güçlü Türkiye' düşüncesi ile yol çıkarak, belediyenin aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yalçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek, "Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5'inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" dedi.

"AMACIMIZIN İLÇEMİZİN NÜFUSUNU ARTTIRMAK"

Artan her çocuk sayısı için 50 bin lira fazla bağış yapacaklarını, 8 çocuk yapan ailelere 300 bin lira ile belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç hediye edeceklerini kaydeden Başkan Yalçuva, "10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.