Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist

Yunanistan’da tatil yapan İsrail askerleriyle bölgedeki bir grup arasında gerginlik yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kalabalığın İsrail karşıtı sloganlar attığı ve İsrailli askerlere sert tepki gösterdiği görüldü.
Paylaşılan videoda gruptaki bazı kişilerin, “Burada istenmiyorsun, defol git siyonist” şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu. Tartışmanın büyümesi üzerine çevrede kısa süreli gerginlik yaşanırken, olayın hangi bölgede gerçekleştiğine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrası Avrupa’nın birçok ülkesinde protestolar düzenlenirken, Yunanistan’da kaydedildiği belirtilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama gelmedi.
