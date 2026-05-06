Mevlüt Çavuşoğlu\'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu

06.05.2026 09:52
Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hastane çevresinde yoğun kalabalık oluşurken, yakınları ve çok sayıda vatandaş gelişmeleri takip etmek için bölgeye akın etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin de, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi. 

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çavuşoğlu’nu yaralı halde buldu. Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

ANTALYA VALİSİ HASTANEYE GİTTİ

Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı. Hastane çevresinde yoğun kalabalık oluşurken, yakınları ve çok sayıda vatandaş gelişmeleri takip etmek için bölgeye akın etti. Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. 

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU YURT DIŞINDA

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

