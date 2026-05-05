Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
05.05.2026 18:55
05.05.2026 18:55
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Şırnak’ta diyabet hastası Alaattin Erboğan’ın enfeksiyon nedeniyle kesilme aşamasına gelen parmağı, tıp dünyasında nadir görülen bir yöntemle kurtarıldı. Şırnak Devlet Hastanesi’nde görevli uzmanlar, parmağı doku beslemesi sağlamak amacıyla 3 hafta boyunca hastanın kasığına dikti. Bu sıra dışı "doğal ambalaj" yöntemiyle canlılığını geri kazanan parmak, ikinci bir operasyonla kasıktan başarıyla ayrıldı. Elini bileğine kadar kaybetme riskini atlatan Erboğan, sağlığına kavuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşauan 38 yaşındaki diyabet hastası Alaattin Erboğan, sağ elinin işaret parmağında oluşan yaranın enfeksiyona dönüşmesi üzerine tedavi için Şırnak Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvurdu.

ENFEKSİYON KAPAN PARMAĞI KASIĞINA DİKİLEREK KESİLMEKTEN KURTARILDI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Semih Hatipoğlu ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sergen Karataş tarafından muayenesi yapılan Erboğa'nın parmağının doku kaybının giderilmesi için kasığına dikilmesine karar verildi.

Parmağı kasığına dikilen Erboğa'nın 3 haftanın ardından gerçekleştirilen ikinci cerrahi müdahale ile doku oluşumu sağlanan parmağı kasığından ayrıldı.

"PARMAĞI HATTA ELİ KESİLMEKTEN KURTULMUŞ OLDU"

Op. Dr. Hatipoğlu, hastanın bir ay önce polikliniğe parmağında yara şikayeti ile başvurduğunu, yapılan tetkiklerde parmağında kas ve sinir dokularında fonksiyon kaybına neden olan "kompartman" sendromu ile ciddi enfeksiyon tespit ettiklerini söyledi.

Hatipoğlu, bu süreçte hastaya enfeksiyon önleyici antibiyotik tedavisi uyguladıklarını anlatarak, hastayı 3 hafta serviste misafir ettiklerini belirtti.

Hastanın her gün pansumanını yaptıklarını, dolaşımını takip ettiklerini ifade eden Hatipoğlu, "3 haftadan sonra parmağını kasığından ayırdık. Şu an durumu iyi. Pansumanla takip etmeye devam ediyoruz. Hastanın parmağı hatta eli bileğine kadar kesilmekten kurtulmuş oldu. Bu operasyonu Şırnak'ta ilk defa yaptığımız için mutluyuz. Bu tür başarılı ameliyatları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hatipoğlu, tedavisinin ardından taburcu edecekleri hastanın, parmağını hareket ettirebilmesi için fizik tedaviye ihtiyaç duyacağını belirterek, bir aya kadar da parmağını kullanabilmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.

"PARMAĞIM KESİLECEK DİYE ÇOK KORKTUM”

Sağlığına kavuşan Alaattin Erboğan ise daha önce gittiği hastanelerde parmağının kesilme riski olduğunun kendisine ifade edildiğini anlatarak, Şırnak Devlet Hastanesinde önerilen tedavi yöntemi ile ise parmağının kurtarılma şansının olduğunu öğrendiğini belirtti.

Erboğan, şunları söyledi: "Parmağım kesilecek diye çok korktum. Hocamız bütün süreci anlattı, ben de kabul ettim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Çok memnunum ve mutluyum. Allah, Sergen ve Semih hocadan razı olsun."

Kaynak: AA

Şırnak, Sağlık, Cizre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
