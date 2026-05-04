Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı

04.05.2026 22:30
Trendyol 1. Lig'de play-off oynama hakkı kazanan Bodrum FK, 1 senelik aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun son maçında evinde SMS Grup Sarıyer'e 1-0 yenilerek ligi 5. sırada bitiren Sipay Bodrum Futbol Kulübü, play-off için kenetlendi. 

BODRUM FK'DE TEK HEDEF SÜPER LİG

Yeşil-beyazlılar 6'ncı sırada yer alan Atko Grup Pendikspor'la eşleşirken, ev sahibi avantajını da kazandı. Perşembe günü tek ayaklı eleme usulü ile oynanacak maçta Pendikspor'u konuk edecek Bodrum FK tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. 1'inci Lig'de daha önce iki kez play-off finali oynayıp, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başaran Ege temsilcisi taraftarının desteğiyle aynı başarıyı yakalayabilmek adına hazırlıklarına başladı.

''BUNUN İÇİN ÇOK ÇABALADIK''

Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, ev sahibi avantajının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz de yerimiz de Süper Lig. Bunun için çok çabaladık. Sezon boyunca üst sıralarda yer aldık. Direkt Süper Lig'e yükselemesek de play-off hedefimizi tutturduk. Önce Pendikspor maçını geçip ardından üst turda Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü eşleşmesinin galibi ile oynayacağız. Oyuncularımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

İKİ MAÇ DA BERABERE BİTMİŞTİ 

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki maç da berabere sonuçlanmıştı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 22:54:23. #7.12#
