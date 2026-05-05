Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
05.05.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye yönelik “Türkiye’nin önemi arttı, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı daha fazla” mesajı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail merkezli Maariv gazetesi, Erdoğan’ın açıklamalarını “Eski Türkiye değil: Erdoğan Avrupa’ya sert bir mesaj gönderdi” başlığıyla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik yaptığı değerlendirmeler, uluslararası basında geniş yer buldu. Erdoğan’ın Türkiye-AB ilişkilerine dair mesajları ve eleştirileri farklı ülkelerin medya kuruluşlarında dikkat çekici başlıklarla işlendi.

KABİNE SONRASI GÜNDEM AB OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma kadar birçok konunun ele alındığını belirtti. Erdoğan, dünyanın çatışmalar, ekonomik dalgalanmalar ve siyasi gerilimlerle şekillendiği bir dönemde Türkiye’nin rotasından sapmadan ilerlediğini vurguladı.

“AB STRATEJİK KÖRLÜK İÇİNDE OLMAMALI”

Erdoğan, konuşmasında Avrupa Birliği’ne yönelik net mesajlar verdi. “AB, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’NIN TÜRKİYE’YE İHTİYACI DAHA FAZLA”

Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının giderek arttığını belirterek, “Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından daha fazla. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır” dedi.

“ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Avrupa’nın kritik bir eşikte olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin önünde iki seçenek bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, Avrupa’nın ya Türkiye’nin yükselen gücünü fırsat olarak göreceğini ya da dışlayıcı politikalarla kendi geleceğini riske atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

İSRAİL BASINI: ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Erdoğan’ın açıklamalarını “Eski Türkiye değil: Erdoğan Avrupa’ya sert bir mesaj gönderdi” başlığıyla duyurdu. Haberde, Erdoğan’ın AB’yi Türkiye’ye karşı “stratejik körlük” içinde olmakla eleştirdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

YUNAN BASINI TÜRKİYE’NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Yunan basınında ise Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının daha fazla olduğuna yönelik değerlendirmeler öne çıktı. CNN Greece, Erdoğan’ın Kıbrıs meselesine “anlaşmazlık” ifadesiyle değindiğini aktarırken, Skai televizyonu “Türkiye olmadan Avrupa küresel güç olamaz” sözlerini öne çıkardı. Parapolitika ise AB’nin Türkiye’ye yönelik çifte standart uygulamaya devam etmesi halinde kaybedeceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

ERMENİ VE KATAR BASININDAN BENZER YORUMLAR

Ermenistan merkezli New AM, Erdoğan’ın AB’yi Türkiye’nin yapıcı rolünü zayıflatacak adımlardan kaçınmaya çağırdığını aktarırken, 1 In gazetesi Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki rolüne dikkat çekti. Katar Haber Ajansı ise Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının daha fazla olduğu yönündeki değerlendirmeyi öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

ÇİN BASINI: “STRATEJİK MİYOPLUK” VURGUSU

Çin merkezli Xinhuanet de Erdoğan’ın AB’yi Türkiye’ye yönelik “stratejik miyopluk” sergilemekle eleştirdiğini yazdı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sen bizim gururumuzsun reis Başkomutan 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 3 yaralı Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:54:12. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.