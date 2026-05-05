Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik yaptığı değerlendirmeler, uluslararası basında geniş yer buldu. Erdoğan’ın Türkiye-AB ilişkilerine dair mesajları ve eleştirileri farklı ülkelerin medya kuruluşlarında dikkat çekici başlıklarla işlendi.

KABİNE SONRASI GÜNDEM AB OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma kadar birçok konunun ele alındığını belirtti. Erdoğan, dünyanın çatışmalar, ekonomik dalgalanmalar ve siyasi gerilimlerle şekillendiği bir dönemde Türkiye’nin rotasından sapmadan ilerlediğini vurguladı.

“AB STRATEJİK KÖRLÜK İÇİNDE OLMAMALI”

Erdoğan, konuşmasında Avrupa Birliği’ne yönelik net mesajlar verdi. “AB, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’NIN TÜRKİYE’YE İHTİYACI DAHA FAZLA”

Erdoğan, Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının giderek arttığını belirterek, “Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından daha fazla. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır” dedi.

“ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Avrupa’nın kritik bir eşikte olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin önünde iki seçenek bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, Avrupa’nın ya Türkiye’nin yükselen gücünü fırsat olarak göreceğini ya da dışlayıcı politikalarla kendi geleceğini riske atacağını söyledi.

İSRAİL BASINI: ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Erdoğan’ın açıklamalarını “Eski Türkiye değil: Erdoğan Avrupa’ya sert bir mesaj gönderdi” başlığıyla duyurdu. Haberde, Erdoğan’ın AB’yi Türkiye’ye karşı “stratejik körlük” içinde olmakla eleştirdiği vurgulandı.

YUNAN BASINI TÜRKİYE’NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Yunan basınında ise Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının daha fazla olduğuna yönelik değerlendirmeler öne çıktı. CNN Greece, Erdoğan’ın Kıbrıs meselesine “anlaşmazlık” ifadesiyle değindiğini aktarırken, Skai televizyonu “Türkiye olmadan Avrupa küresel güç olamaz” sözlerini öne çıkardı. Parapolitika ise AB’nin Türkiye’ye yönelik çifte standart uygulamaya devam etmesi halinde kaybedeceğini yazdı.

ERMENİ VE KATAR BASININDAN BENZER YORUMLAR

Ermenistan merkezli New AM, Erdoğan’ın AB’yi Türkiye’nin yapıcı rolünü zayıflatacak adımlardan kaçınmaya çağırdığını aktarırken, 1 In gazetesi Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki rolüne dikkat çekti. Katar Haber Ajansı ise Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının daha fazla olduğu yönündeki değerlendirmeyi öne çıkardı.

ÇİN BASINI: “STRATEJİK MİYOPLUK” VURGUSU

Çin merkezli Xinhuanet de Erdoğan’ın AB’yi Türkiye’ye yönelik “stratejik miyopluk” sergilemekle eleştirdiğini yazdı.