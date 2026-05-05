Arda Turan\'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü açıklaması

05.05.2026 15:44
Galatasaray’da teknik direktörlük için adı gündeme gelen Arda Turan’ın bu konudaki düşüncesi netleşti. Genç teknik adamın verdiği yanıt dikkat çekti. Arda Turan, Galatasaray teknik direktörlüğü için şu an sıcak bakmadığını belirterek Okan Buruk’un başarısına dikkat çekti ve geleceğe kapıyı açık bıraktı.

GÜNDEMDEKİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Arda Turan, son dönemde Galatasaray teknik direktörlüğü için adı en çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile başarılı bir sezon geçiren Turan’ın performansı da bu iddiaları güçlendirdi.

ASİST ANALİZ PROGRAMINDA AÇIKLANDI

Spor yorumcusu Sinan Engin, Asist Analiz programında yaptığı açıklamada Arda Turan ile bu konuyu görüştüğünü belirterek aldığı cevabı paylaştı.

“ŞU AN İÇİN SICAK BAKMIYORUM”

Engin, Arda Turan’ın teknik direktörlük ihtimaliyle ilgili, “Şu an için sıcak bakmıyor. Avrupa’da yapacak işlerim var diyor. Ayrıca Galatasaray’ın başında Okan Buruk gibi başarılı bir teknik direktör olduğunu vurguluyor” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK VURGUSU

Arda Turan’ın, “Galatasaray’ın hocası var. Okan abi çok başarılı. Benim birkaç senem daha var” sözleriyle mevcut teknik direktör Okan Buruk’a destek verdiği aktarıldı.

GELECEK İÇİN KAPIYI KAPATMADI

Açıklamalarda, Arda Turan’ın ilerleyen yıllarda Galatasaray için bir seçenek olabileceği değerlendirilirken, şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi.

