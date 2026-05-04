BAE\'de petrol tesisine İHA saldırısı! Yangın devam ediyor

BAE’nin Fujairah emirliğindeki bir petrol tesisinde, İran’dan fırlatılan bir İHA tarafından vurulmasının ardından büyük bir yangın çıktı. Bu saldırı, İran ve ABD arasında geçen ay yürürlüğe giren ateşkesten bu yana gerçekleşen ilk saldırı olma özelliğini taşıyor.

SALDIRININ ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Fujairah Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada; yangının, BAE’nin doğu kıyısında kritik bir enerji merkezi olan Füceyre Petrol Endüstri Bölgesi’nde, İran kaynaklı bir İHA hedefi sonrası başladığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiği ve yangını kontrol altına alıp söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Can kaybı veya hasarın boyutuna ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılar düzenlemesi; Tahran’ın İsrail ve Körfez’deki ABD müttefiklerine misilleme yapması ve Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla bölgesel gerilim tırmanmıştı. ABD, 13 Nisan’dan bu yana stratejik su yolundaki İran deniz trafiğini hedef alan bir deniz ablukası uyguluyor.

Pakistan’ın arabuluculuğuyla 8 Nisan’da iki haftalık bir ateşkes yürürlüğe girmiş ve ardından 11 Nisan’da İslamabad’da doğrudan görüşmeler yapılmıştı; ancak kalıcı bir barış anlaşmasına varılamamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra Pakistan’dan gelen talep üzerine ateşkesi yeni bir son tarih belirlemeden uzatmıştı.