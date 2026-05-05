Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

05.05.2026 14:06
Aksaray’da 8 ay önce intihar girişimi son anda engellenen 35 yaşındaki Latif Gümüşsoy, bu kez oto sanayideki bir dükkanda tabancayla yaşamına son verdi. Gece yarısı silah sesleri üzerine olay yerine gelen ekipler, Gümüşsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce 7 süren ikna çabasıyla kurtarılan Gümüşsoy’un ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Aksaray'da 8 ay önce intihar girişimi son anda engellenen 35 yaşındaki Latif Gümüşsoy, bu kez gece saatlerinde sanayi sitesindeki bir dükkanda yaşamına son verdi.

Aksaray’da gece yarısı Bahçesaray Mahallesi Oto Sanayi K-3 Blok’ta meydana gelen olayda, Latif Gümüşsoy tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gümüşsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi.

7 SAAT İKNA EDİLEMEMİŞTİ

Gümüşsoy, 2 Ekim 2025’te Mamasın Barajı yakınlarında da intihar girişiminde bulunmuştu. Elindeki tabancayla aracında bulunan Gümüşsoy’u ikna etmek için jandarma ekipleri ve yakınları saatlerce çaba göstermişti. Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar sonuç vermeyince, bir arkadaşının anlık müdahalesiyle elindeki silah alınarak kurtarılmıştı.

BU KEZ SANAYİDE YAŞAMINA SON VERDİ

Aradan geçen 8 ayın ardından yeniden bunalıma girdiği öne sürülen Gümüşsoy’un, oto sanayideki bir dükkanda intihar ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

