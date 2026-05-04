İzmir'de mayısta kar manzarası - Son Dakika
İzmir'de mayısta kar manzarası

İzmir'de mayısta kar manzarası
04.05.2026 19:28
İzmir'de mayısta kar manzarası
Türkiye genelinde mayıs ayında etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok bölgeye kar yağarken, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ ve çevresi de beyaza büründü.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, İzmir’de kış aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu.

YOLLARDA TUZLAMA VE KAR KÜREME ÇALIŞMALARI

Ödemiş ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bozdağ ve çevre mahallelerde etkisini gösteren yağışın ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hız verdi.

Ekiplerin, güzergahları trafiğe açık tutmak amacıyla yürüttüğü mesai aralıksız devam ediyor. 

Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
