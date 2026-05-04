İBB, Halk Ekmek\'e yüzde 25 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatında artışa gidildi.
Buna göre, ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı. Söz konusu zamla birlikte normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı.
Yapılan zam, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.
