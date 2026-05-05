Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi

05.05.2026 15:45
CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Antalya'da teleferik faciasının olduğu saatlerde teknedeki tatil görüntüleriyle ilgili iddialara yanıt verdi. Özel, "Ali Mahir Başarır'ın çocukluk arkadaşını gözaltına almışlar, telefon şifresini vermiş, oradan buldukları bir videoyla insanları eşleriyle, çocuklarıyla bir oldukları ortamı ifşa edip, bir de utanmadan onu 'alem görüntüleri çıktı' diye paylaştılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özgür Özel, Antalya'da teleferik faciasındaki kurtarma çalışmaları devam ederken Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağababa'nın Mehmet Hazım Giray'ın teknesindeki eğlence görüntülerine ilişkin iddialara yanıt verdi. Özel, "Ali Mahir Başarır'ın çocukluk arkadaşını gözaltına almışlar, telefon şifresini vermiş, oradan buldukları bir videoyla insanları eşleriyle, çocuklarıyla bir oldukları ortamı ifşa edip, bir de utanmadan onu 'alem görüntüleri çıktı' diye paylaştılar. Alemin de alasını bilirsiniz, günahın da alasını bilirsiniz. O görüntülerde alnımız açık, başımız dik. Veremeyeceğimiz tek bir hesap yok. Ne ailemize, ne milletimize" dedi.

"EŞLERİYLE BULUNDUKLARI ORTAMI 'ALEM' DİYE İFŞA ETTİLER"

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar başlıklar şöyle: "Öyle bir yozlaşmışlık var ki; sudan sebeplerle gözaltı yapıp, gözaltına alınan kişilerin özgüveninden yararlanıp, cep telefonlarının şifrelerini kapıp, elde ettikleri içerikleri yandaş basına servis ediyorlar. Ya Cumhuriyet Savcısısın sen. Orada dünyanın en mahrem bilgileri senin namusuna, senin namusun üzerinden devlete emanet. Ettiğin yemin üzerinden. Ali Mahir Başarır’ın çocukluk arkadaşını yalan yere gözaltına aldılar. Çocuk demiş ‘Bende bir şey yok.’ Cep telefonu şifresini vermiş. Oradan buldukları, o kadar şeyin içinden buldukları bir videoyla insanları, eşleriyle, çocuklarıyla biri oldukları ortamı ifşa edip bir de utanmadan onu ‘Yok alem görüntüleri çıktı, bilmem ne görüntüleri çıktı’ diye. Alemin de alasını bilirsiniz, günahın da alasını bilirsiniz.

"VEREMEYECEĞİMİZ TEK BİR HESAP YOK"

O görüntülerde alnımız açık, başımız dik. Veremeyeceğimiz tek bir hesap yok. Ne ailemize, ne milletimize. Yanımızdaki eşlerimize alem diyerek bilmem ne yaftası vurmaya çalışanın alnını ben değil, millet karışlayacak. Şahsiyetsiz, karaktersiz, utanmazların hesabını sandıkta millet görecek, defterini millet dürecek. 

"UMUDUNU BUTLAKA ŞUTLANA KOYANLARA SÖYLÜYORUM"

Bana kalmamış. Maaş alarak yandaş basına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığında partisini tartıştıranlara, umudunu butlana, şutlana koyanlara söylüyorum, hey. Hepinize söylüyorum. ‘İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin.’ Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Saraydan medet umanlara söylüyorum. Milletin vermediğini, delegenin vermediğini, saraydan dilenenlere söylüyorum. Onun için bu salona ve bütün örgüte söylüyorum. Ayağa kalktınız, yok artık oturmak. Hedef iktidar, hiçbir gün yok durmak. Hep beraber gidiyoruz. Alınacak iktidar. Millet korkmasın. Milleti saracağız, haysiyetsizlerin defterini düreceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Yolunuz açık olsun.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HUSUMET ALANI OLAMAZ"

Dış politikaya ilişkin ki ne güvenlikten bağımsızdır ne iç politikadan ne Türkiye’nin ortak geleceğinden. Önemli bir hususu da terörsüz ve demokratik Türkiye konusuyla ilgili açıkça söyleyeyim. Terörsüz Türkiye, PKK’nın silah bırakması, demokratikleşme adımlarının atılması, altına hep birlikte imza attığımız raporun altıncı ve yedinci kısımları, bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz.

"BU MESELE HEPİMİZ İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUK ALANIDIR"

Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem katıldığımız komisyon, hem altına imzamızı koyduğumuz, hem barışı savunan hem demokrasiyi savunan, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, AYM kararlarını, demokratikleşmeyi, yargıyla ilgili sorunları çözen, hem PKK’yı silahsızlandıran, Türkiye’de içerideki sorunu bitiren, Türkiye için Suriye için İran için Irak için bütün Kürtler için ülkelerinde ülkelerinin birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imza atıyoruz. Biz hem Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerini, hem dünya ile ilişkilerini, hem de Türkiye’nin iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bilen bir partiyiz."

    Yorumlar (2)

  • Sakin Su Sakin Su:
    Zaten içip sarhoş olmanıza kimse bişey demiyor, teleferik faciası sürerken alem yapmanıza laf dendi 42 13 Yanıtla
  • Derya Akyol Derya Akyol:
    kardeşim insanlar duyarlı ama hayatlarına devam ediyor..ülkede neler oluyor neler en büyüğü Gazze , Filistin ,Lübnan bunlar dile gelmiyor ama herkez hayatına devam ediyor gülüyor..insanlar hayatlarına devam etmek zorunda kalıyor.bazı şeyleri sorgularken kendinizden pay biçin bir insan kaç saat üzülebilir.aglayabilir herkezden özellikle siyasetçilerden böyle bir durum öne koyamazsınız onlarda insan insanlar aileleriyle güzel gün geçirmek zorunda yemiş içmiş içmemiş o durumda allahlan onların arasında hayat bu zorluklar içinde devam ediyor.. 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
