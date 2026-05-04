Grimaldo\'dan Beşiktaş kararı

04.05.2026 21:47
İsmi son dönemde Beşiktaş ile anılan Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo, kariyerine ülkesi İspanya'da devam etme kararı aldı.

İsmi son dönemde Süper Lig devi Beşiktaş ile anılan Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

ÜLKESİNE DÖNME KARARI ALDI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 30 yaşındaki yıldız oyuncu Grimaldo, gelecek yıl ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor. Deneyimli ismin La Liga'dan bazı takımlarla görüşme yaptığı ve ilerleyen dönemde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

LEVERKUSEN'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haberin devamında, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Grimaldo'dan 10 ila 15 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli beklediği dile getirildi. 

BEŞİKTAŞ DURUMUNU TAKİPTE KALACAK

Beşiktaş'ın bu transferde oldukça istekli olduğu, oyununun İspanya'ya transferi gerçekleşmemesi durumunda yakın temasların devam edeceği vurgulandı. 

