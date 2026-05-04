Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore\'ye gidiyorlar

Kore Futbol Federasyonu, Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımı ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.
Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.
Yonhap ajansının haberine göre, Kore Futbol Federasyonu, Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini duyurdu. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.
