Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar

Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore\'ye gidiyorlar
04.05.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımı karşı karşıya gelecek. Mücadelede tarihi bir ilk yaşanacak.

Kore Futbol Federasyonu, Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımı ile Güney Kore'nin başkenti Seul'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.

GÖZLER 20 MAYIS'A ÇEVRİLDİ

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Futbol Federasyonu, Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini duyurdu. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

Kuzey Kore, Güney Kore, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyonkarahisar’da kar esareti Yollar kapandı, bakanlık uyardı Afyonkarahisar'da kar esareti! Yollar kapandı, bakanlık uyardı
Trump’tan Hürmüz için “Özgürlük Projesi“ Trump'tan Hürmüz için "Özgürlük Projesi"
Şirket yöneticisine evinin önünde infaz Şirket yöneticisine evinin önünde infaz
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı
Yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı Yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı
Babasını bıçakladı, arkasına bile bakmadan kaçtı Babasını bıçakladı, arkasına bile bakmadan kaçtı

21:09
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
21:02
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da
Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
20:12
İran’ın, “ABD donanmasını vururuz“ tehdidine Trump’tan sert yanıt
İran'ın, "ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt
19:39
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi
19:38
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
19:33
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 22:00:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.