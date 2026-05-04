Bursa\'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar

04.05.2026 14:05  Güncelleme: 14:06
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki şahıs, aralarında husumet bulunan Furkan B.'yi konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp arkasından peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan genç ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KONUŞMAK İÇİN ARA SOKAĞA ÇAĞIRDILAR

Olay, Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.K. ve K.A. isimli iki şahıs, aralarında bir süredir husumet bulunan Furkan B.'yi konuşmak için ara sokağa çağırdı. Bir süre sonra sokakta yürüyen genç, arkasından yaklaşan bu şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, Furkan B.'ye doğru kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucu mermilerden biri Furkan B.'nin sırtına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genci gören mahalle sakinleri, silah sesleri üzerine sokağa koşarak durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Furkan B.'yi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve hayat mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen E.K. ve K.A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, zanlıların kaçış güzergahları üzerindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Öte yandan, saldırı anına ilişkin görüntülerde şüphelilerin Furkan B.'yi ara sokağa çağırdıktan sonra arkadan yaklaşarak ateş açtıkları anlar net bir şekilde yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İHA

