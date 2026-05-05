Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı

05.05.2026 11:11
Çarpık ilişki temalı bölümleri ile büyük tepki çeken Kıskanmak dizisi, 19 Mayıs'ta ekrana gelecek 33. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerini paylaştığı “Kıskanmak” dizisi için final kararı alındı. Dizi ekibi, çekimlerin tamamlanmasının ardından son kez bir araya gelerek veda etti.

EKİP VEDA PASTASI KESTİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ay Yapım imzalı ve NOW ekranlarında yayınlanan dizinin final sahnesi çekildi. Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu dizinin ekibi, setin sona ermesiyle birlikte veda pastası keserek projeye nokta koydu.

FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ

“Kıskanmak” dizisi, 19 Mayıs’ta yayınlanacak 33. bölümüyle izleyiciye veda edecek. Yapım, bu bölümle birlikte ekran yolculuğunu tamamlayacak.

SON BÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Final bölümünde Mediha, demir parmaklıklar ardında geçmişiyle yüzleşirken, Cihan Seniha’nın yalanlarıyla sarsılacak. Nalan, Mükerrem’den kurtulmak için riskli bir adım atarken, Mediha hayatına dair kritik bir karar verecek. Cihan ise sevdiği kadının sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak.

TARTIŞMALI SAHNELER GÜNDEM OLMUŞTU

NOW TV’de yayınlanan “Kıskanmak” dizisinde son bölümlerde ekrana gelen sahneler, izleyiciler arasında büyük rahatsızlık yaratmıştı. Dizide üç kadın karakterin kocaları dışındaki erkeklerden hamile kalması, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Tepkilerin artmasının ardından bazı izleyiciler RTÜK’ü göreve çağırmıştı.

