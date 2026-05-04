Vadi\'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar\'dan tartışma yaratan çıkış

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin müzikleriyle tanınan besteci Gökhan Kırdar, İYİ Parti’nin 3 Mayıs Türkçüler Günü etkinliğinde sahne alarak dikkatleri üzerine çekti.
Etkinlikte 'Cendere' isimli eserinde sergilediği performansla katılımcılardan yoğun ilgi gören Kırdar'ın sahne performansı kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Performans öncesinde konuşma yapan Kırdar’ın “Kendinizi müziğin akışına, Gök Tengrimizin enerjisine bırakın" şeklinde sözleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kırdar’ın sözleri, farklı kesimlerden çok sayıda yorum aldı.
