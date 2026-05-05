Kurtlar Vadisi\'nin Zaza Dayı\'sından Elazığspor\'a destek

05.05.2026 13:27
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Zaza Dayı” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli, Elazığspor için destek videosu paylaştı. Sürmeli, Elazığspor’a hitaben çektiği videoda, “Şampiyon şampiyon şanlı Elazığspor'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ali Sürmeli’nin, Elazığspor için yayınladığı video kısa sürede dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son hali de sosyal medyada gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Muş'un Varto ilçesine bağlı Omeriyan köyünden, Zaza kökenli usta oyuncu Ali Sürmeli, Anadolu'nun farklı renklerinde geçen bir çocukluk hikayesine sahiptir. Bir postacı babanın oğlu olarak Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa gibi birçok şehirde yaşaması, ona geniş bir perspektif ve zengin bir insan portföyü sunmuştur. Sanat eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başlayan Sürmeli, 1985 yılında mezun oldu. Sahneye ilk adımlarını Sokak Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda attıktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde deneyimlerini pekiştirdi. Kamera karşısındaki yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken Ali Sürmeli, sinema ve dizi dünyasında unutulmaz karakterlere hayat verdi. Yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın üstlendiği 1995 yapımı "Düş, Gerçek, Bir de Sinema" filmiyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Geniş kitlelerce tanınması ise "Deli Yürek" dizisindeki performansıyla gerçekleşti. Türk televizyon tarihinin ikonik figürlerinden biri haline gelen "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki Zaza Dayı karakteriyle izleyicinin hafızasına kazındı. Ardından "Çarpışma" dizisinde canlandırdığı Cansız ve son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"daki Doğan Baba rolleriyle de oyunculuk gücünü bir kez daha kanıtladı. Ali Sürmeli, derinlikli oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla Türk sanat dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam etmektedir.

