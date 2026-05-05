Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

05.05.2026 16:20
Süper Lig ekibi Göztepe, Süper Lig'e yükselen Amedspor için yaptığı tebrik paylaşımının farklı yorumlanması ve taraftar tepkileri nedeniyle kaldırıldığını açıkladı.

“AMACIMIZ DIŞINDA YORUMLANDI”

Kulüpten yapılan açıklamada, sporun birleştirici gücüne inandıkları ve bu doğrultuda tüm kulüplerin başarılarını saygıyla karşıladıkları vurgulandı. Bu anlayışla Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin de tebrik edildiği belirtildi. Ancak yapılan paylaşımın amacının dışına çekildiği ve kulübün muhatabı olmayan taraftarların hedef haline getirildiği ifade edildi.

TARAFTAR HASSASİYETİ DİKKATE ALINDI

Göztepe yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından taraftar hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak söz konusu paylaşımı kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

“BİRLİK VE BERABERLİK” VURGUSU

Açıklamada ayrıca, Gaziantep FK ile oynanacak kritik maç öncesinde camianın birlik ve beraberliğine dikkat çekildi. Tüm taraftarların takımın yanında tek yürek olması gerektiği vurgulandı.

