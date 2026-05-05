Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum

Bahçeli: İmralı\'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
05.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemlidir. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını değerlendiriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için statü önerisinde bulundu.  

"ÖCALAN İÇİN STATÜ AÇIĞI VARSA..."

"Türkiye’nin güvenliği ve geleceği söz konusu ise ani reflekslere, duygusal tepkimelere, sosyal medya gürültülerine, siyasi yargılarla temelsiz muhalefet tantanalarına, takvimi meçhul belirsizliklere mahal veremeyiz" diyen Bahçeli, "Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, Terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu noktada ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır. Bu mekanizma toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, millî güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir" dedi. 

ÖNERİDE BULUNDU 

Sözlerinin devamında Öcalan için öneride bulunan Bahçeli, "Bu tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK’nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır" ifadelerine yer verdi. 

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
10:08
Paymix 3 operasyonu 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:37:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.