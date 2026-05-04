Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş

Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş
04.05.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş
Haber Videosu

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Doku'nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen ve soruşturmanın ilk şüphelisi olarak dosyada yer alan Zeinal Abarakov’un, 18 Nisan 2020’de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında düğüm 6 yıl sonra çözülmeye başlarken, Doku'nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Zeinal Abarakov da şüpheli olarak tutuklandı.

CEP TELEFONUNDAKİ VERİLER ÖZEL BİR YAZILIMLA SİLİNMİŞ

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, soruşturmanın ilk şüphelisi olarak dosyada yer alan Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş

“CEP TELEFONU VE SİM KARTI BENDEN ALINDIKTAN SONRA BİR DAHA TARAFIMA TESLİM EDİLMEDİ”

Söz konusu durumun, kolluk birimlerinde Abakarov’a yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktığı öğrenildi. Buna göre Abakarov, ifadesinde verilerin silinmesinin sorulması üzerine, “Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Ben telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu cep telefonu ve sim kartı Antalya’da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve sim kart halen bende değildir. Whatsapp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilemez” ifadelerini kullandı.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Gülistan Doku, Tunceli, Son Dakika

Son Dakika Gülistan Doku Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
Eczacıbaşı Dynavit’i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch’un Anneler Günü reklamından davacı oluyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti
Fırtınada minarenin yıkılma anı kamerada Fırtınada minarenin yıkılma anı kamerada
Ünlü şarkıcıdan Hatice’den itiraf Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Akdeniz derbisinde kazanan yok Akdeniz derbisinde kazanan yok
Sami Uğurlu’dan Galatasaray’a gözdağı Sami Uğurlu'dan Galatasaray'a gözdağı
Fenerbahçe’ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü o anlar kamerada Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü; o anlar kamerada
Miami Grand Prix’sinde kazanan Kimi Antonelli Miami Grand Prix'sinde kazanan Kimi Antonelli
İspanya Başbakanı Sanchez’i taşıyan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
İstanbul’a gelmişlerdi Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
Malatya’da 4 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada
40 yaşındaki Edin Dzeko başarılara doymuyor 40 yaşındaki Edin Dzeko başarılara doymuyor
Bakımsız klimalar ve kurutulan çamaşırlar akciğerde kalıcı hasara yol açabilir Bakımsız klimalar ve kurutulan çamaşırlar akciğerde kalıcı hasara yol açabilir
İtalya Serie A’da şampiyon Inter İtalya Serie A'da şampiyon Inter
Trump’tan Hürmüz için “Özgürlük Projesi“ Trump'tan Hürmüz için "Özgürlük Projesi"
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

18:28
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
18:23
BAE: İran’dan atılan 3 füzeyi engelledik
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
18:08
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
17:57
CHP’li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş
CHP'li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar! Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş
17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:32
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
17:00
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
16:02
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:38
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
15:05
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
14:58
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
13:18
Hindistan’da akıllara ziyan tören Askerler yere çakıldı
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı
13:14
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 19:04:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.