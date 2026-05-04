Tugay Kerimoğlu\'ndan yeni sezon öncesi İrfan Can Kahveci hakkında çarpıcı iddia

04.05.2026 18:57
Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için değerlendirmelerde bulundu. Kiralık olarak takımdan gönderilen İrfan Can Kahveci'nin yeni sezonda takımda kalması gerektiğini ifade eden Tugay Kerimoğlu, "Çıkar sana maç kazandırır" sözlerini sarf etti.

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'nin gelecek sezona dair transfer etmesi ve takımdan göndermesi gereken futbolculara dair değerlendirmelerde bulundu. NOW Spor'da konuşan Tugay Kerimoğlu, ara transfer döneminde takımdan kiralık olarak gönderilen İrfan Can Kahveci için dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

''2 STOPER, 2 FORVET ALINMALI''

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kesin yapması gerektiği transferlere değinen Tugay Kerimoğlu, "Acil olarak 2 tane sağlam stoper alınmalı. Ön tarafa da yüzde yüz 2 tane iyi santrfor lazım." dedi. 

''FRED'LE YOLLAR AYRILMALI''

Fenerbahçe'nin Fred ile yolların ayırması gerektiğini vurgulayan Kerimoğlu, "Kendisi vazgeçti. Son dönemde sahada hiç yok. Fred ile yollar ayrılmalı." ifadelerini kullandı.

''ÇIKAR SANA MAÇ KAZANDIRIR''

İrfan Can Kahveci'ye de değinen Tugay Kerimoğlu, deneyimli futbolcunun yeni sezonda sarı-lacivertlilerde olması gerektiğini söyleyerek, ''İrfan Can, Nene ve Oğuz Aydın'dan daha iyi bir futbolcu. Gelecek sezon takımda olmalı. Çıkar sana maç kazandırır.'' değerlendirmesini yaptı.

Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Hürmüz'de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
