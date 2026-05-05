Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

05.05.2026 10:56
Monaco, performansıyla Avrupa’nın dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için transferde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Fransız temsilcisi Monaco’nun, başarılı futbolcu için ciddi bir girişim hazırlığında olduğu öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferi son anda gerçekleşmeyen ve sarı-kırmızılı kulüple maaşında önemli bir iyileştirme yapılan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Premier Lig ve Serie A’dan bazı kulüplerin de ilgilendiği milli oyuncu için en somut adımın Monaco’dan geldiği ifade edildi.

MONACO ŞARTLARI ZORLAYACAK

Fransız kulübünün, Barış Alper Yılmaz’ı ikna etmesi halinde Galatasaray ile bonservis görüşmelerinde tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Transfer sürecinin özellikle Dünya Kupası sonrasında daha da hız kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Galatasaray formasıyla bu sezon 48 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 15 asistlik katkı sağlayarak kariyerinin en dikkat çeken dönemlerinden birini yaşıyor.

