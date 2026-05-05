İran mı vurdu? ABD uçağı \'acil durum\' sinyali verip radardan kayboldu

05.05.2026 11:28
ABD ile İran arasında gerginlik yeniden tırmanırken ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir yakıt ikmal uçağının Hürmüz Boğazı üzerinde “7700” acil durum sinyali verdiği bildirildi. Sinyalin ardından uçağın radar ekranlarından kaybolduğu iddia edildi.

Ortadoğu’da art arda yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İran’ın “ABD savaş gemilerini vurduk” iddiası ve BAE’deki petrol tesisine yönelik saldırının ardından, bu kez ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir yakıt ikmal uçağının Hürmüz Boğazı üzerinde acil durum sinyali verdiği öne sürüldü.

Bölgedeki gerilimin sürdüğü sırada uluslararası uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine dayandırılan bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing KC-135R Stratotanker tipi havadan yakıt ikmal uçağı İran açıklarında uçuş gerçekleştirdiği esnada “7700” kodunu yayınladı. Havacılıkta “genel acil durum” anlamına gelen bu sinyal, uçakta ciddi bir teknik arıza, kabin basıncı kaybı ya da dış kaynaklı bir tehdit ihtimaline işaret ediyor.

UÇAK RADAR EKRANLARINDAN KAYBOLDU

Acil durum kodunun ardından söz konusu uçağın Hürmüz Boğazı üzerindeki rotasında irtifa kaybettiği ve kısa süre sonra sivil havacılık radarlarından kaybolduğu iddia edildi. Uçağın akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, denize düşüp düşmediği, acil iniş gerçekleştirip gerçekleştirmediği ya da bölgeden ayrıldığına dair bilgiler netlik kazanmadı.

KATAR’DAKİ ÜSSE HAREKETLİLİK

Gelişmenin ardından Katar’da bulunan ve ABD’nin bölgedeki en önemli üslerinden biri olarak bilinen El Udeyd Hava Üssü’nde hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. İki adet H125 tipi helikopterin acil kodla havalanarak Hürmüz yönüne ilerlediği belirtilirken, bu durum arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı iddialarını gündeme getirdi.

