UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Dev mücadele sonrası finale yükselen ilk takım netleşecek.
Arsenal, yarı final rövanş maçında sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak. İngiltere’deki Emirates Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak.
İki ekip arasında İspanya’da oynanan ilk karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona ermişti. Bu sonuç, rövanş mücadelesini final bileti için daha da kritik hale getirdi.
Arsenal’in sahaya David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli ve Gyökeres ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.
Atletico Madrid’in ise Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Griezmann ve Alvarez ile sahada olması öngörülüyor.
Son Dakika › Spor › Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?