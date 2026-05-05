Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

05.05.2026 13:14
Arsenal ile Atletico Madrid arasında oynanacak yarı final rövanşının ardından Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ilk takım belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Dev mücadele sonrası finale yükselen ilk takım netleşecek.

DEV RÖVANŞ EMIRATES STADYUMU'NDA

Arsenal, yarı final rövanş maçında sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak. İngiltere’deki Emirates Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Alman hakem Daniel Siebert görev yapacak.

İLK MAÇTA DENGE BOZULMADI

İki ekip arasında İspanya’da oynanan ilk karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona ermişti. Bu sonuç, rövanş mücadelesini final bileti için daha da kritik hale getirdi.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Arsenal’in sahaya David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli ve Gyökeres ilk 11’iyle çıkması bekleniyor.

Atletico Madrid’in ise Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Griezmann ve Alvarez ile sahada olması öngörülüyor.

