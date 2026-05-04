Tümer Metin\'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek

Spor yorumcusu Tümer Metin, NOW Spor'da açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi hakkında konuştu.
Fenerbahçe'de daha önce adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi ile birlikte henüz resmen açıklamasa da Mehmet Ali Aydınlar'ın da başkanlığa aday olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin seçim sürecini değerlendiren Tümer Metin, aday olacağı iddia edilen bir diğer isim olan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Aziz Yıldırım'ın aday olması durumunda diğer başkan adaylarının Aziz Yıldırım'ın önünü açacaklarını iddia eden Tümer Metin, "Bu benim şahsi fikrim, eğer Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa bence diğer 3 adayın da düşeceği kanaatindeyim. Diğer isimlerin Aziz Yıldırım'ın önünü açacağı kanaatindeyim. O zaman bir adayla seçime gidilebilir. Sanki böyle Aziz Yıldırım'a da itibarını geri vermek gibi bir durum olabilir. Bence çekilirler.'' dedi.
