Tümer Metin\'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek

04.05.2026 21:13
Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi hakkında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atan Tümer Metin, ''Eğer Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa bence diğer 3 adayın da düşeceği kanaatindeyim. Diğer isimlerin Aziz Yıldırım'ın önünü açacağı kanaatindeyim'' dedi.

Spor yorumcusu Tümer Metin, NOW Spor'da açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi hakkında konuştu. 

TÜMER METİN'DEN DEV İDDİA

Fenerbahçe'de daha önce adaylıklarını açıklayan Barış Göktürk ve Hakan Safi ile birlikte henüz resmen açıklamasa da Mehmet Ali Aydınlar'ın da başkanlığa aday olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin seçim sürecini değerlendiren Tümer Metin, aday olacağı iddia edilen bir diğer isim olan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

''AZİZ YILDIRIM'IN ÖNÜNÜ AÇACAKLAR''

Aziz Yıldırım'ın aday olması durumunda diğer başkan adaylarının Aziz Yıldırım'ın önünü açacaklarını iddia eden Tümer Metin, "Bu benim şahsi fikrim, eğer Aziz Yıldırım adaylığını koyarsa bence diğer 3 adayın da düşeceği kanaatindeyim. Diğer isimlerin Aziz Yıldırım'ın önünü açacağı kanaatindeyim. O zaman bir adayla seçime gidilebilir. Sanki böyle Aziz Yıldırım'a da itibarını geri vermek gibi bir durum olabilir. Bence çekilirler.'' dedi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 21:17:23.
